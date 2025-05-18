Топурия потроллил Пимблетта, объяснив, почему тот так сильно хочет подраться с ним

28-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия в шуточной манере объяснил, почему 30-летний известный английский боец UFC Пэдди Пимблетт так сильно хочет подраться с ним.

«Пэдди знает, где он сейчас может заработать деньги. Ему приходится платить [большие деньги] за вечеринки, которые он устраивает для себя [после боёв]», — сказал Топурия на пресс-конференции.

Испано-грузин выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 он завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.