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Артём Дзюба: с удовольствием попробовал бы себя в ММА. Размотаю такого же любителя влёгкую

Артём Дзюба: с удовольствием попробовал бы себя в ММА. Размотаю такого же любителя влёгкую
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Нападающий футбольного клуба «Акрон» россиянин Артём Дзюба заявил о желании попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

«Мне уже часто звонили, в том числе и с поп-ММА. Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Ещё годик я как минимум поиграю. А так, я бы с удовольствием. Тарас Кияшко (тренер топового бойца UFC Александра Волкова и основатель команды Strela Team. – Прим. «Чемпионата») сказал мне, что три или четыре месяца подготовки [необходимо для подготовки к дебюту в ММА] – и я готов любого такого же любителя или даже лучше размотать вообще влёгкую», — приводит слова Дзюбы портал Sport24.

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