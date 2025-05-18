Артём Дзюба: с удовольствием попробовал бы себя в ММА. Размотаю такого же любителя влёгкую

Нападающий футбольного клуба «Акрон» россиянин Артём Дзюба заявил о желании попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

«Мне уже часто звонили, в том числе и с поп-ММА. Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Ещё годик я как минимум поиграю. А так, я бы с удовольствием. Тарас Кияшко (тренер топового бойца UFC Александра Волкова и основатель команды Strela Team. – Прим. «Чемпионата») сказал мне, что три или четыре месяца подготовки [необходимо для подготовки к дебюту в ММА] – и я готов любого такого же любителя или даже лучше размотать вообще влёгкую», — приводит слова Дзюбы портал Sport24.