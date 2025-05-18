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Жозе Альдо объявил об окончательном завершении профессиональной карьеры в ММА

Жозе Альдо объявил об окончательном завершении профессиональной карьеры в ММА
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полулёгком весе бразилец Жозе Альдо объявил о завершении карьеры профессионального бойца смешанных единоборств.

«Нет, больше не вижу себя в ММА. Когда я вернулся в 2024 году в UFC, это было не ради денег, а ради цели [снова стать чемпионом]. Я пытался этого добиться, но мне не удалось. Больше нет вызова, который заставил бы меня вернуться в клетку», — приводит слова Альдо портал MMA Fighting.

Альдо в качестве профессионала в ММА дебютировал в августе 2004 года, а в UFC — в апреле 2011 года. В своём рекорде Жозе имеет 32 победы, из которых 18 досрочных, и 10 поражений. Является рекордсменом по наибольшему количеству последовательных защит титула в истории UFC в полулёгком весе (семь).

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