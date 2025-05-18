Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарльз Оливейра: Ислам наведёт шума в полусреднем весе. И он справится с Делла Маддаленой

Чарльз Оливейра: Ислам наведёт шума в полусреднем весе. И он справится с Делла Маддаленой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра поделился мнением о переходе лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянина Ислама Махачева в полусредний вес.

«Вокруг перехода Махачева слишком много слухов: кто-то говорит, что он больше не мог гонять в лёгкий вес, другие твердят, что Ислам ушёл за новыми вызовами. Я думаю, что этот парень — очень умный и мощный боец. В полусреднем весе Махачев тоже наведёт шума. Возможно, весогонка ему стала даваться тяжелее. В последних двух боях, когда мы дрались в одном карде, Ислам выглядел истощённым. Он сделал правильный шаг. Джек Делла Маддалена, в свою очередь, также представляет собой опасность. Этот парень отлично двигается, защищается от борьбы. Будет классный бой, но Ислам справится с ним [и победит]», — сказал Оливейра в интервью на YouTube-канале Ag Fight.

Материалы по теме
Махачев «поселился» в тренажёрном зале. Ислам уже не вернётся в лёгкий вес?
Махачев «поселился» в тренажёрном зале. Ислам уже не вернётся в лёгкий вес?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android