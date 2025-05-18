Чарльз Оливейра: Ислам наведёт шума в полусреднем весе. И он справится с Делла Маддаленой

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра поделился мнением о переходе лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянина Ислама Махачева в полусредний вес.

«Вокруг перехода Махачева слишком много слухов: кто-то говорит, что он больше не мог гонять в лёгкий вес, другие твердят, что Ислам ушёл за новыми вызовами. Я думаю, что этот парень — очень умный и мощный боец. В полусреднем весе Махачев тоже наведёт шума. Возможно, весогонка ему стала даваться тяжелее. В последних двух боях, когда мы дрались в одном карде, Ислам выглядел истощённым. Он сделал правильный шаг. Джек Делла Маддалена, в свою очередь, также представляет собой опасность. Этот парень отлично двигается, защищается от борьбы. Будет классный бой, но Ислам справится с ним [и победит]», — сказал Оливейра в интервью на YouTube-канале Ag Fight.