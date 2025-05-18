Сергей Спивак проведёт следующий бой на турнире UFC 316

Седьмой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе молдаванин Сергей Спивак проведёт следующий бой с 11-м номером рейтинга UFC в категории до 120 кг американо-доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой на турнире UFC 316, который состоится 9 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Фото: Пресс-служба UFC

Сергею 30 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Спивак дебютировал в сентябре 2014 года, а в UFC — в мае 2019 года. В своём рекорде Полярный медведь имеет 17 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и пять поражений.

Вальдо 33 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Кортес-Акоста дебютировал в мае 2018 года, а в UFC — в октябре 2022 года. В своём рекорде американо-доминиканец имеет 13 побед, из которых семь были одержаны досрочно, и одно поражение.