Пимблетт: наш бой с Топурией — это самый громкий поединок, который могут устроить в UFC

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 66 кг), Пэдди Пимблетт жаждет провести поединок с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 70 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Честно говоря, мне хотелось бы подраться за титул в апреле в Майами. Это была бы потрясающая история. Наш бой с Илией Топурией — это самый громкий поединок, который в UFC могу устроить прямо сейчас, за исключением противостояния Джонс — Аспиналл. У нас с ним есть история, напряжение, мы чуть не подрались в отеле в Лондоне. Я непременно надеру задницу Илии», — сказал Пимблетт в интервью на YouTube-канале TNT Sports.