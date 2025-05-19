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Пэдди Пимблетт уверен, что Топурии намеренно подбирали удобных соперников

Пэдди Пимблетт уверен, что Топурии намеренно подбирали удобных соперников
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30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт уверен в том, что бывшему обладателю чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 70 кг) испано-грузину Илии Топурии намеренно подбирали лёгких соперников.

«Я думаю, ему подбирали удобных соперников. Холлоуэй еле согнал в полулёгкий после захода в лёгкий, Волка вообще нокаутировали за три месяца до боя с ним, Эммету было уже 37 лет, а Брайс Митчелл — не ударник. Чендлер каждого побил бы, и я, вероятно, также победил бы их», — сказал Пимблетт в интервью на YouTube-канале TNT Sports.

Топурии 28 лет. Испано-грузин выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 он завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.

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