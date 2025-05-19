Бывший боец UFC Флориан назвал качество, в котором Маддалена превосходит Махачева

Трёхкратный претендент на титул UFC и комментатор Кенни Флориан высказался о предстоящем бое россиянина Ислама Махачева в полусреднем весе с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

«Я уверен, что Махачев сможет показать хороший бой с Маддаленой. Он обладает универсальными навыками. Тем не менее, у меня есть сомнения, что Махачев способен наносить удары с такой же силой, как бойцы среднего веса. В чемпионом поединке Джек Делла Маддалена показывал такие мощные удары, какие редко встречаются у легковесов», — приводит слова Флориана Essentially Sports.

Напомним, в своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. На счету австралийца 17 побед и два поражения в карьере.