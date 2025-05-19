Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший боец UFC Флориан назвал качество, в котором Маддалена превосходит Махачева

Бывший боец UFC Флориан назвал качество, в котором Маддалена превосходит Махачева
Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC и комментатор Кенни Флориан высказался о предстоящем бое россиянина Ислама Махачева в полусреднем весе с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

«Я уверен, что Махачев сможет показать хороший бой с Маддаленой. Он обладает универсальными навыками. Тем не менее, у меня есть сомнения, что Махачев способен наносить удары с такой же силой, как бойцы среднего веса. В чемпионом поединке Джек Делла Маддалена показывал такие мощные удары, какие редко встречаются у легковесов», — приводит слова Флориана Essentially Sports.

Напомним, в своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. На счету австралийца 17 побед и два поражения в карьере.

Материалы по теме
Махачев «поселился» в тренажёрном зале. Ислам уже не вернётся в лёгкий вес?
Махачев «поселился» в тренажёрном зале. Ислам уже не вернётся в лёгкий вес?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android