Непобеждённый боец UFC Мурзаканов назвал фаворита боя Чимаев — Дю Плесси

Непобежденный российский боец UFC Азамат Мурзаканов высказался о следующем бое непобеждённого чеченского спортсмена Хамзата Чимаева.

«Чимаев — Дю Плесси? Будет здорово, если этот поединок действительно состоится. Я думаю, что Чимаев выйдет победителем. Честно говоря, Дю Плесси мне не особо симпатичен. Он чемпион и показывает хорошие результаты, но его стиль мне не нравится», — сказал Мурзаканов в интервью Middle Easy.

Напомним, бой Чимаева и Дю Плесси пройдёт на UFC 319 и станет главным. Сам турнир запланирован на 16 августа 2025 года и состоится на арене «United Center» в Чикаго, штат Иллинойс, США.