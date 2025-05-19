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Непобеждённый боец UFC Мурзаканов назвал фаворита боя Чимаев — Дю Плесси

Непобеждённый боец UFC Мурзаканов назвал фаворита боя Чимаев — Дю Плесси
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Непобежденный российский боец UFC Азамат Мурзаканов высказался о следующем бое непобеждённого чеченского спортсмена Хамзата Чимаева.

«Чимаев — Дю Плесси? Будет здорово, если этот поединок действительно состоится. Я думаю, что Чимаев выйдет победителем. Честно говоря, Дю Плесси мне не особо симпатичен. Он чемпион и показывает хорошие результаты, но его стиль мне не нравится», — сказал Мурзаканов в интервью Middle Easy.

Напомним, бой Чимаева и Дю Плесси пройдёт на UFC 319 и станет главным. Сам турнир запланирован на 16 августа 2025 года и состоится на арене «United Center» в Чикаго, штат Иллинойс, США.

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