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Камил Гаджиев оценил шансы Махачева в бою с Делла Маддаленой

Камил Гаджиев оценил шансы Махачева в бою с Делла Маддаленой
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался об ожидаемом поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым.

«Выиграет Ислам у Делла Маддалены? Я думаю, что шансы в этом бою близки к равным, но всё реально. И для многих такая победа Ислама сделает его величайшим бойцом в истории MMA. Это всегда объективно, но у таких людей будут аргументы», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.

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