В команде Шары Буллета высказались о возможности реванша с Пейджем

Гор Азизян, тренер российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдина Магомедова, высказался о возможном реванше подопечного с британцем Майклом Пейджем.

«Если Шарабутдин красиво победит Баррио и после победы попросит бой с Пейджем, то UFC даст ему этот поединок. К этому бою будет большое внимание. В первом противостоянии Шаре просто не хватило «движка» бегать за Пэйджем. Майкл почувствовал, что Магомедов не здоров», — приводит слова Азизяна издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, поединок Магомедова и Пейджа состоялся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале и завершился победой британца единогласным судейским решением.