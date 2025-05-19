Гаджиев высказался о бое Романа Копылова и Пауло Косты на UFC 317

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) UFC между соотечественником Романом Копыловым и бразильцем Пауло Костой, который состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

«Это действительно шумная история. Роман умеет удивлять. Он бывший чемпион Fight Nights. Он удивил многих победой над Абусупияном Алихановым. Но нас это не удивляет, потому что Рома шесть или семь раз выигрывал чемпионат страны по рукопашному бою, где высочайшая конкуренция», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

В своем последнем бою на UFC Fight Night 249 в январе Копылов нокаутировал американца Криса Кертиса. Коста на UFC 302 в июне проиграл единогласным решением американцу Шону Стрикленду.