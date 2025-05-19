«Вариантов нет». Экс-боец UFC сказал, кто должен стать следующим соперником Анкалаева

Бывший боец UFC Джош Томпсон считает, что следующим соперником действующего чемпиона организации в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) россиянина Магомеда Анкалаева должен стать третий номер рейтинга новозеландец Карлос Ульберг.

«Итак, что у нас есть? Джамал Хилл проиграл последний бой, как Куцелаба, Ракич и Раунтри. Победы только у Доминика Рейеса, восьмого номера рейтинга, и Карлоса Ульберга, третьего номера. Выставьте Ульберга против Анкалаева. Посмотрим, как Магомед справится. Других вариантов нет», — заявил Томсон в подкасте Weighing In.

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