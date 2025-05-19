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Хоакин Бакли: я стал бы кошмаром для Махачева

Хоакин Бакли: я стал бы кошмаром для Махачева
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Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хоакин Бакли высказался о потенциальном поединке с лидером рейтинга лучших бойцов организации россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам переходит в полусредний вес, и теперь все в дивизионе мечтают сразиться с ним. Это самый лакомый кусочек. Мы не пересекались с Исламом, но перед нашим боем он многое узнает обо мне. Я стал бы худшим кошмаром для него, поскольку могу делать то, чего он боится больше всего. У Делла Маддалены много пробелов, которыми Ислам сможет воспользоваться», — сказал Бакли в интервью Parry Punch.

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