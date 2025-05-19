Дана Уайт не будет заниматься продвижением боя Канело — Кроуфорд

Саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх сообщил о смене компании, которая будет заниматься продвижением поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, изначально промоутером поединка был назначен генеральный директор UFC Дана Уайт, однако теперь этим займётся саудовская компания Sela.

«Мы подтверждаем, что промоутером боя Канело — Кроуфорд станет Sela. Телеканал пока не определён, но дата – суббота, 13 сентября. Скоро подробности», — написал Аль аш-Шейх в социальных сетях.

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