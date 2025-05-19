Гаджиев: Крылова могут уволить из UFC в случае поражения от Гуськова

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал анонс поединка в полутяжелом весе (до 93 кг) UFC между соотечественником Никитой Крыловым и узбекистанцем Богданом Гуськовым.

«Крылова могут уволить в случае поражения, несмотря на все заслуги. А вот Богдан до этого выиграл, и если он проиграет сейчас, то еще останется в лиге. А если Крылов выиграет, то это будет громко, и тогда он сможет заявить о своих амбициях на титул в 93 кг», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Поединок Крылова и Гуськова состоится 26 июля на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

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