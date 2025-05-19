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Джон Джонс: я уже давно сообщил UFC о своих планах

Джон Джонс: я уже давно сообщил UFC о своих планах
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс сообщил, что организация знает о его планах касательно карьеры.

«Вы лаете не на то дерево, я давно сообщил UFC о своих планах. Не знаю, почему они до сих пор не поделились с вами, ребята», — написал Джонс в социальных сетях.

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что Джонс не будет завершать карьеру и выступит в 2025 году.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 309 в ноябре, Джонс нокаутировал экс-чемпиона соотечественника Стипе Миочича, проведя первую защиту титула.

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