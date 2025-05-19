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Чемпионат России по боксу среди мужчин пройдёт с 15 по 23 августа в Екатеринбурге

Чемпионат России по боксу среди мужчин пройдёт с 15 по 23 августа в Екатеринбурге
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Мужской чемпионат России по боксу среди любителей пройдёт с 15 по 23 августа в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Более 300 спортсменов из более чем 60 регионов страны встретятся на уральском ринге, чтобы побороться за звание лучшего. Чемпионат будет посвящён памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также — Году защитника Отечества и 80-летию со дня Великой Победы. Местом проведения чемпионата станет Дворец игровых видов спорта (ДИВС).

Расписание чемпионата России по боксу среди мужчин:

15 августа
17:00 – 18:00 — торжественная церемония открытия

16-20 августа
12:00 – 21:30 — предварительные поединки

21 августа
17:00 – 21:30 — полуфинальные поединки

22 августа
19:00-21:30 — финальные поединки, церемония награждения

23 августа
19:00-21:30 — финальные поединки, церемония награждения

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