Мэнни Пакьяо прокомментировал возвращение на ринг в 46 лет

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал возвращение на ринг.

Напомним, 20 июля в США Пакьяо сразится за титул WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) с американцем Марио Барриосом.

«Разница в возрасте? Я не переживаю об этом. Победа над ним очень важна для меня. Марио молод и силён, это хороший соперник», — сказал Мэнни Пакьяо в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии он становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.