Стал известен главный кард турнира RCC 22: Шлеменко — Белаз

Опубликован главный кард турнира RCC 22, который состоится 31 мая в Екатеринбурге. Напомним, в главном бою экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко сразится с белорусом Владиславом «Белазом» Ковалёвым.

Шоу откроет отборочный бой в полулёгком весе между Абдулмаликом Мугидиновым и Евгением Игнатьевым, затем зрителей ждут бои Александра Васильева против Юрика Смояна и Тимура Нагибина против Дмитрия Климова, соглавным событием турнира станет противостояние полутяжеловесов Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова.

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Влад «Белаз» Ковалёв высказался о заявлениях Александра Шлеменко: