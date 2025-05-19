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Стал известен главный кард турнира RCC 22: Шлеменко — Белаз

Стал известен главный кард турнира RCC 22: Шлеменко — Белаз
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Опубликован главный кард турнира RCC 22, который состоится 31 мая в Екатеринбурге. Напомним, в главном бою экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко сразится с белорусом Владиславом «Белазом» Ковалёвым.

Шоу откроет отборочный бой в полулёгком весе между Абдулмаликом Мугидиновым и Евгением Игнатьевым, затем зрителей ждут бои Александра Васильева против Юрика Смояна и Тимура Нагибина против Дмитрия Климова, соглавным событием турнира станет противостояние полутяжеловесов Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова.

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