«Каждый имеет право на осуществление желаний». Боец Белаз — про Дзюбу в ММА

Белорусский боец смешанного стиля Владислав «Белаз» Ковалев отреагировал на желание звездного российского футболиста Артема Дзюбы дебютировать в MMA

.«Пусть дерётся с такими же ребятами, все возможно. Надо найти футболиста и дать ему подраться. Но если драться против профессионального бойца — точно мимо. Никто не знает, какая подготовка у Артема Дзюбы. У него в футбол получается играть лучше. Но каждый имеет право на осуществление своих желаний», — сказал Ковалев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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