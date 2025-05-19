Джонс: меня лишат пояса? Ха-ха, я произвожу впечатление человека, которого это волнует?

38-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс не волнуется о том, что руководство лиги примет решение лишить его пояса за неактивность.

«Меня лишат пояса? Ха-ха, я произвожу впечатление человека, которого это волнует? Вы все лаете не на то дерево», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.