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«Пойдём копать картошку». Шлеменко подшутил над белорусом Белазом

«Пойдём копать картошку». Шлеменко подшутил над белорусом Белазом
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40-летний известный российский боец ММА Александр Шлеменко опубликовал видео, в котором потроллил своего предстоящего соперника белоруса Владислава Ковалёва, который больше известен как Белаз.

Поединок между Александром и Владиславом станет главным событием турнира Russian Cagefighting Championship (RCC) 22, который состоится 31 мая в Екатеринбурге.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире RCC 21 в декабре, россиянин победил раздельным судейским решением соотечественника Анатолия Токова.

Владиславу Ковалёву 26 лет. В мае на турнире URAL FC 7 белорусский боец победил техническим нокаутом бразильца Дугласа Рибейру.

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