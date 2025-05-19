Соннен раскрыл, от чего будет зависеть исход боя дю Плесси — Чимаев

48-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен раскрыл, от чего будет зависеть исход предстоящего боя между действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Их поединок станет главным на турнире UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго.

«Как Хамзат собирается его победить? Не уверен, что Чимаев сможет перевести его, когда захочет. Не уверен, что ему также удастся удерживать на земле Дрикуса. Всё будет зависеть от первого раунда. Если Чимаев всё же успешно переведёт его, то всё быстро пойдёт наперекосяк. Однако в обратном случае поединок для Дрикуса будет складываться легче. Это захватывающий бой», — приводит слова Соннена портал Bloody Elbow.