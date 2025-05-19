Звезда кулачных боёв прокомментировал желание Дзюбы дебютировать в ММА

29-летний российский боец Олег Фомичёв, более известный как Фомич, прокомментировал желание известного нападающего футбольного клуба «Акрон» соотечественника Артёма Дзюбы попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

«Мне кажется, что сейчас такие тренды: футболисты становятся бойцами, а бойцы – футболистами. Единственное, что хотелось бы увидеть, как Дзюба реально пашет, проходит лагерь, тренирует борьбу. В противном случае это просто «драка за деньги». У Дзюбы внушительные габариты, хорошая антропометрия, кардио. Думаю, что ММА не стоит, а вот бокс или бокс в маленьких перчатках было бы интересно посмотреть», — сказал Фомичёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.