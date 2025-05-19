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Абдель-Азиз не исключает, что бой между Махачевым и Усманом состоится

Абдель-Азиз не исключает, что бой между Махачевым и Усманом состоится
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, не исключает, что его подопечный действительно может провести бой с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Камару Усманом.

«Камару — это величайший полусредневес всех времён. Он любимый боец Даны Уайта. И босс, несомненно, восхищается этим парнем. У них уникальные отношения.

Усман — это один из самых известных бойцов в своём дивизионе. Если Камару победит Бакли, а Махачев — Делла Маддалену, матчмейкеры захотят устроить им бой друг с другом. Я, в свою очередь, останусь дома и буду наблюдать за этим боем по телевизору. Вы знаете, я тоже представляю этот поединок в своём воображении», — приводит слова Абдель-Азиз портал Sportskeeda.

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