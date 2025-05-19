Тренер Двалишвили: я чуть не снял Мераба с боя против Умара. Он был просто полумёртвым

Джон Вуд, являющийся главным тренером чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили, рассказал о состоянии своего подопечного перед боем с топовым российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым. Их поединок стал соглавным на турнире UFC 311 и завершился победой Мераба единогласным решением судей.

«Умар стал самым сложным вызовом в карьере Мераба. Когда-нибудь мы увидим их реванш, но результат будет аналогичным. Они просили боя, а потом заявили, что Нурмагомедов был травмирован. Хорошо, а Мераб был просто полумёртвым.

Послушайте, у него была открытая рана, стафилококковая инфекция, поэтому Мераб принимал всевозможные антибиотики. Я лично, если бы это зависело от меня, настоял бы на его снятии с этого боя», — приводит слова Вуда портал MMA Fighting.