Промоутер Клименко: бой Дзюбы в поп-ММА соберёт большой стадион в Москве

Глава лиги RCC и известный российский промоутер Николай Клименко уверен, что дебютный поединок известного нападающего футбольного клуба «Акрон» соотечественника Артёма Дзюбы сможет собрать большую арену.

«Мы уже видели, как футболисты собирают стадионы на турнире по кикбоксингу — Камил Гаджиев открыл эту дорогу для MFL. Так что Артём Дзюба в ММА — это реально большой стадион в Москве. Он умеет в хайп, с хорошим чувством юмора, с огромной аудиторией. Я не буду оценивать его спортивные кондиции, но, если надо, мы готовы подготовить его к бою в нашей команде», — сказал Клименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.