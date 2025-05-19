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Новичок One Акаев: Hardcore — беспонтовая лига, не советую молодым туда подписываться

Новичок One Акаев: Hardcore — беспонтовая лига, не советую молодым туда подписываться
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Боец сингапурской лиги One FC, а также победитель третьего сезона реалити-шоу Hype Reality россиян Магомед Акаев жёстко высказался о промоушене Hardcore Fighting Championship.

«В Hardcore был вообще маленький гонорар. И условия были не очень. Да не, Hardcore — беспонтовая лига, как есть скажу. И не советую молодым бойцам туда подписываться и иметь какие-то дела с этой лигой. Политика у них не очень, точно не для профессиональных спортсменов. Может, для каких-то фриков и шоуменов хорошая, но для профессиональных спортсменов — нет», — сказал Акаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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