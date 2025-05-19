Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец поп-ММА Тарасов: навалять Дзюбе — лучшему российскому футболисту — было бы круто

Боец поп-ММА Тарасов: навалять Дзюбе — лучшему российскому футболисту — было бы круто
Комментарии

Известный российский боец, выступающий в поп-ММА, Артём Тарасов заявил о желании провести поединок по правилам смешанных единоборств с именитым нападающим футбольного клуба «Акрон» соотечественником Артёмом Дзюбой.

«Конечно, хотелось бы выйти на ринг с Дзюбой! Навалять лучшему футболисту России было бы круто», — приводит слова Тарасова издание «Советский спорт».

Артёму Тарасову 34 года. Российский атлет дебютировал в качестве профессионального бойца MMA в 2011 году. В своём рекорде Артёма имеет 14 побед и шесть поражений. В последнем поединке, который состоялся 31 марта на турнире лиги «Осьминог» в Минске, Тарасов победил американца Джеффа Монсона единогласным решением судей.

Материалы по теме
Артём Дзюба: с удовольствием попробовал бы себя в ММА. Размотаю такого же любителя влёгкую
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android