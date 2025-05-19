Боец поп-ММА Тарасов: навалять Дзюбе — лучшему российскому футболисту — было бы круто

Известный российский боец, выступающий в поп-ММА, Артём Тарасов заявил о желании провести поединок по правилам смешанных единоборств с именитым нападающим футбольного клуба «Акрон» соотечественником Артёмом Дзюбой.

«Конечно, хотелось бы выйти на ринг с Дзюбой! Навалять лучшему футболисту России было бы круто», — приводит слова Тарасова издание «Советский спорт».

Артёму Тарасову 34 года. Российский атлет дебютировал в качестве профессионального бойца MMA в 2011 году. В своём рекорде Артёма имеет 14 побед и шесть поражений. В последнем поединке, который состоялся 31 марта на турнире лиги «Осьминог» в Минске, Тарасов победил американца Джеффа Монсона единогласным решением судей.