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Кормье настаивает на том. что Махачеву надо улучшить свою борьбу к бою с Делла Маддаленой

Кормье настаивает на том. что Махачеву надо улучшить свою борьбу к бою с Делла Маддаленой
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Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье настаивает, что лидеру рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянину Исламу Махачеву необходимо заняться усовершенствованием навыков в борьбе, чтобы одержать победу в бою с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Ислам — Джека — это отличный бой, особенно если учесть, как Делла Маддалена защищается от тейкдаунов. Напомню, Махачев испытывал трудности с переводом Дастина Пуарье. Ислам не перевёл его так же легко, как других парней. На мой взгляд, Махачеву действительно нужно сосредоточиться на совершенствовании своих навыков в борьбе», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

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