Джон Джонс — о карьере в ММА: я закончил, с меня хватит

38-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс сообщил на YouTube-канале «Ушатайка» в разговоре с именитым российским промоутером Камилом Гаджиевым, что его карьера в качестве профессионального бойца ММА подошла к концу.

Гаджиев. 10 лет прошло, а ты всё ещё активен.

Джонс: О нет. Я закончил – с меня хватит.

Отметим, что данное заявление мы пока не стали бы считать официальным заявлением Джонса о завершении профессиональной карьеры в ММА.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.