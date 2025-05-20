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Кевин Ли подписал контракт c PFL — источник

Кевин Ли подписал контракт c PFL — источник
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Бывший претендент на временный чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Кевин Ли подписал контракт с лигой PFL на несколько боёв. Об этом сообщает корреспондент издания MMA Fighting Деймон Мартин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, американский атлет дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в марте 2012 года, а в UFC — в феврале 2014 года. В своём рекорде Ли имеет 20 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и восемь поражений.

Отметим, что Кевин объявлял о завершении карьеры в 2023 году, однако уже в следующем году американец заявил о желании вновь попасть в UFC.

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