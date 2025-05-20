Акаев: ты не будешь в каких-то постановочных конфликтах кровь пускать человеку

Боец сингапурской лиги One FC, победитель третьего сезона реалити-шоу Hype Reality россиян Магомед Акаев высказался о конфликтах на реалити-шоу.

«Я не могу за всех отвечать, но по крайней мере, то, что я видел, там не были постановами. Там были реальные конфликты, удары, кровь, ножи и так далее. Ты же не будешь в каких-то постановочных конфликтах кровь пускать человеку. Там бывает обычно толкотня. Ну, то что я наблюдал, точно были настоящие, реальные конфликты. Потому что в этом доме собрали именно бойцов, у которых были ранее конфликты в разных обстоятельствах, в разное время. И вот сейчас они в одном доме собрались, когда у нас был сезон Hype Reality. Там такая гремучая смесь получилась. Оттуда и конфликты были. А постановочных я не наблюдал, и мне не предлагали ничего», — сказал Акаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.