Акаев: с Топурией Махачеву было бы намного легче, чем с Волкановски

Боец сингапурской лиги One FC, победитель третьего сезона реалити-шоу Hype Reality россиян Магомед Акаев высказался о возможном поединке Ислама Махачева и Илии Топурия в UFC.

«Это как Конор и Хабиб, примерно та же история. Один разговаривает, другой — лучше по скиллам, намного превосходит. У Топурии, грубо говоря, кроме бокса, ничего нет. Плюс он поднялся в весе, он слишком мал для Ислама. Думаю, в таком бою Махачеву было бы намного легче, чем с Волкановски. Намного легче», — сказал Акаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, Махачев оставил чемпионский пояс в лёгком весе и выступит в полусреднем дивизионе. Его следующим соперником, вероятнее всего, будет чемпион Джек Делла Маддалена. Топурия, в свою очередь, получил бой за вакантный пояс лёгкого веса с Чарльзом Оливейрой.

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