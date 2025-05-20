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Непобеждённый Майкл Моралес вошёл в топ-10 полусреднего веса UFC после победы над Бёрнсом

Непобеждённый Майкл Моралес вошёл в топ-10 полусреднего веса UFC после победы над Бёрнсом
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Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC Fight Night 256, состоявшегося на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Эквадорский боец полусреднего веса (до 77 кг) Майкл Моралес вошел в топ-10 рейтинга дивизиона после победы техническим нокаутом над бывшим претендентом на титул бразильцем Гилбертом Бернсом.

Рейтинг полусреднего веса UFC (топ-10):

Чемпион – Джек Делла Маддалена (Австралия)
1. Белал Мухаммад (США)
2. Шон Брэди (США)
3. Шавкат Рахмонов (Казахстан)
4. Леон Эдвардс (Великобритания)
5. Камару Усман (Нигерия)
6. Иан Гарри (Ирландия)
7. Хоакин Бакли (США)
8. Майкл Моралес (Эквадор)
9. Колби Ковингтон (США)
10. Гилберт Бернс (Бразилия)

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