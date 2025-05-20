«Был бы хорошим соперником». Гаджиев сказал, кто мог бы дать бой Анкалаеву в UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о следующем сопернике действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) соотечественника Магомеда Анкалаева.

«Азамат был бы очень хорошим соперником для Анкалаева, потому что я помню Мурзаканова ещё со времён рукопашки, где он односторонне выносил очень крутые турниры. Но я думаю, что это просто тренд – вызывать чемпиона. Пока UFC ему такой бой не даст. Азамату нужна реально громкая победа в полутяжёлом весе», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации четыре победы и ни одного поражения.