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«Был бы хорошим соперником». Гаджиев сказал, кто мог бы дать бой Анкалаеву в UFC

«Был бы хорошим соперником». Гаджиев сказал, кто мог бы дать бой Анкалаеву в UFC
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о следующем сопернике действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) соотечественника Магомеда Анкалаева.

«Азамат был бы очень хорошим соперником для Анкалаева, потому что я помню Мурзаканова ещё со времён рукопашки, где он односторонне выносил очень крутые турниры. Но я думаю, что это просто тренд – вызывать чемпиона. Пока UFC ему такой бой не даст. Азамату нужна реально громкая победа в полутяжёлом весе», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации четыре победы и ни одного поражения.

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