Глава IBA.PRО: негативно отношусь к возвращению Пакьяо. Логики в действиях WBC — 0

Промоутер, генеральный директор IBA.PRО Ал Сиеста раскритиковал решение WBC позволить 46-летнему филиппинскому экс-чемпиону Мэнни Пакьяо вернуться на ринг и сразиться за мировой титул в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Негативно отношусь к бою Пакьяо. Нет надобности для возвращения Пакьяо. Может быть, Мэнни почувствовал уже третью молодость и подумал, что Барриос — какой-то сладкий соперник. Но это всё равно тяжёлый бой за пояс чемпиона мира. Опять же WBC позволил боксёру вернуться после пятилетнего простоя. Несмотря на всё величие Пакьяо, ему разрешили подраться за титул после пятилетнего простоя. При этом WBC забрал пояс у Дмитрия Бивола. Логики в поведении WBC — 0. И это ещё раз показывает несостоятельность принятия решений этой организации. Хотя мы считали, что зелёный пояс — один из самых престижных в боксе», — сказал Сиеста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.