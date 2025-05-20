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Комментатор UFC: Гэтжи считает, что его «кинули» с титульным боем ради Оливейры

Комментатор UFC: Гэтжи считает, что его «кинули» с титульным боем ради Оливейры
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Комментатор UFC Джон Аник рассказал о реакции бывшего претендента на титул в лёгком весе (до 70 кг) американца Джастина Гэтжи на организацию чемпионского поединка между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«На неделе я много общался с Гэтжи. Он был очень раздражён. Он считает, что его «кинули» с титульным боем ради Оливейры. Судя по всему, теперь Гэтжи и его менеджер пытаются добиться от руководства UFC гарантий того, что он будет следующим», — сказал Аник в своём подкасте.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 313 в марте, Гэтжи победил единогласным судейским решением азербайджанца Рафаэля Физиева.

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