«Увидим, из чего сделан Хамзат». Экс-боец UFC высказался о бое дю Плесси — Чимаев

Бывший боец UFC американец Алан Джубан высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Если Чимаев хочет выйти на чемпионский уровень, он должен показать, что способен пройти пять раундов. Потому что если он финиширует дю Плесси в первом или втором раунде… Мы знаем, что дю Плесси универсален и очень силён. Если Чимаев не «задушит» его, что он будет делать в третьем, четвёртом и пятом раунде? Увидим, из чего он сделан», — сказал Джубан в эфире ESPN.

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