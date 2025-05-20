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Бенеил Дариуш: уверен, я бы победил Махачева

Бенеил Дариуш: уверен, я бы победил Махачева
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Девятый номер рейтинга UFC в легком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш заявил, что смог бы дать конкурентный бой экс-чемпиону дивизиона и звезде организации, россиянину Исламу Махачеву.

«Это был бы досрочный финиш. Никто из нас никогда не проигрывал решением судей. Не думаю, что я бы проиграл. Уверен, что победил бы», — сказал Дариуш в интервью MMAJunkie.

Бенеилу Дариушу 36 лет. Американец выступает в UFC с 2014 года. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC on ESPN 52 в декабре 2023 года, Дариуш проиграл нокаутом россиянину Арману Царукяну. Всего на его счету в организации 16 побед, шесть поражений и одна ничья.

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