Бенеил Дариуш: уверен, я бы победил Махачева

Девятый номер рейтинга UFC в легком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш заявил, что смог бы дать конкурентный бой экс-чемпиону дивизиона и звезде организации, россиянину Исламу Махачеву.

«Это был бы досрочный финиш. Никто из нас никогда не проигрывал решением судей. Не думаю, что я бы проиграл. Уверен, что победил бы», — сказал Дариуш в интервью MMAJunkie.

Бенеилу Дариушу 36 лет. Американец выступает в UFC с 2014 года. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC on ESPN 52 в декабре 2023 года, Дариуш проиграл нокаутом россиянину Арману Царукяну. Всего на его счету в организации 16 побед, шесть поражений и одна ничья.