Британский эксперт поделился инсайдом о возможной трилогии Усика и Фьюри

Британский обозреватель Гарет Дэвис сообщил, что команды супертяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри вели переговоры о возможности третьего поединка.

«Уверяю, переговоры о возможной трилогии были, но сейчас неподходящий момент. Я разговаривал с людьми Тайсона, сообщившими, что переговоры о трилогии были. Люди Усика говорят с людьми Фьюри, поскольку замешаны и другие супертяжеловесы. К тому же есть связь благодаря Саудовской Аравии», — сказал Дэвис в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, 19 июля в Лондоне (Великобритания) Усик проведет реванш с британцем Даниэлем Дюбуа.

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