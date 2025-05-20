Боец One Акаев рассказал о тренировках с Хамзатом Чимаевым

Боец One, победитель третьего сезона Hype Reality Магомед Акаев рассказал о тренировках со звездой UFC Хамзатом Чимаевым.

«Честно говоря, очень интересный опыт. Я с ним в парах тоже постоял, поборолся и ощутил на себе эту мощь борьбы. Весовые у нас, конечно, разные. Он прилично больше меня весит и выше меня. Он давал мне немного побороться, когда у нас подготовки к поединкам были. В целом только положительные эмоции. Я очень рад был с ним потренироваться и вообще познакомиться с ним. Хороший опыт, в общем», — сказал Акаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Материалы по теме Эксклюзив Акаев: с Топурией Махачеву было бы намного легче, чем с Волкановски

Тренировочный процесс Хамзата Чимаева: