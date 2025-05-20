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«Лёгкие деньги». Акаев поделился прогнозом на бой Чимаев — дю Плесси

«Лёгкие деньги». Акаев поделился прогнозом на бой Чимаев — дю Плесси
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Боец One, победитель третьего сезона Hype Reality Магомед Акаев высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Чимаев будет фаворитом? Да. Думаю, что и не только для меня. Я видел коэффициенты букмекеров. Сам я не ставлю, но в телеграме увидел пост. Чимаев там явный фаворит. Думаю, что дю Плесси — лёгкие деньги для Хамзата», — сказал Акаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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