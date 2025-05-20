Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн: Кроуфорд считает, что легко победит Канело

Эдди Хирн: Кроуфорд считает, что легко победит Канело
Комментарии

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я находился рядом с Кроуфордом в Эр-Рияде [на бое Канело – Скалл] и наблюдал за ним, у него невероятная вера в себя. В его голове вообще нет шансов на поражение в этом бою. Он считает, что легко это сделает. Он не идиот, поэтому ему можно поверить. Но мы также знаем, что Канело способен подниматься на другой уровень в тренировочном лагере. Как по мне, передвижения Кроуфорда создадут Канело большие, большие проблемы», — приводит слова Хирна издание The Ring.

Материалы по теме
Бой Канело и Кроуфорда получил новую дату
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android