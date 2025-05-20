Шакур Стивенсон: Кроуфорд способен досрочно победить Канело

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я считаю, что Кроуфорд разделается с Канело. Все знают, что Канело чертовский боец, но, как по мне, у Кроуфорда есть всё для того, чтобы побить его.

Канело силён физически, но если говорить о росте, то он небольшой. Я считаю, что Кроуфорд способен досрочно остановить его. Я не сказал, что это произойдёт, но, если Канело совершит ошибку, Теренс может ударить», — сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу FightHype.com.