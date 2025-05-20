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«Это позор!» Боб Арум объяснил, почему промоутеры из Саудовской Аравии вредят боксу

«Это позор!» Боб Арум объяснил, почему промоутеры из Саудовской Аравии вредят боксу
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Легендарный американский промоутер Боб Арум считает, что большие гонорары от инвесторов из Саудовской Аравии вредят зрелищности поединков, в которых выступают звездные боксёры.

«Канело встретился с не лучшим соперником и получил за этот бой $ 50 млн. Ему пообещали $ 100 млн за бой с Кроуфордом. Так зачем ему рисковать? В этом нет ничего хорошего для бокса.

Боксёрам гарантируют огромные деньги за выход в ринг, и единственная их задача – не устраивать бой. Девин Хейни очень хороший боец, но вы видели бой с Рамиресом. Это был позор! Просто позор! Но поставьте себя на место Хейни. Зачем рисковать, получая хорошие деньги за бой? Однако это плохо для бокса», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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