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«Будет неприятно, обещаю». Дю Плесси обратился к Чимаеву перед боем

«Будет неприятно, обещаю». Дю Плесси обратился к Чимаеву перед боем
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси обратился к Хамзату Чимаеву перед их поединком, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Мне плевать, насколько ты, по твоему мнению, хорош, насколько ты жёсткий, в какой ты форме и насколько ты силён. Когда ты выйдешь со мной в клетку, это будет новый опыт и не из приятных, обещаю», — написал дю Плесси в социальных сетях.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 312 в феврале победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

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