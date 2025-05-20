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Богдан Гуськов прокомментировал анонс боя с Крыловым на турнире UFC в Абу-Даби

Богдан Гуськов прокомментировал анонс боя с Крыловым на турнире UFC в Абу-Даби
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Боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Богдан Гуськов, представляющий Узбекистан, прокомментировал анонс поединка с россиянином Никитой Крыловым. Бой состоится 26 июля на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«Крылов – универсальный спортсмен высокого уровня. Он дрался с крутыми бойцами. Сильная сторона – отсутствие техники. Он драчун, любит подраться. Никита быстро запускает процесс боя. Он не технарь, который что-то продумывает. Крылов – самый большой вызов в карьере для меня», — приводит слова Гуськова издание MMA.Metaratings.ru.

Богдану Гуськову 32 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации три победы и одно поражение.

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