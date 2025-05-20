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Джейк Пол заинтересован в реванше с Томми Фьюри

Джейк Пол заинтересован в реванше с Томми Фьюри
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Известный американский блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол заявил о том, что заинтересован в проведении реванша против британского тяжеловеса Томми Фьюри.

«Я не могу дождаться момента, когда снова окажусь с ним в клетке. Я дрался с ним, когда у меня за спиной было всего два года опыта выступлений в профессиональном боксе. С того момента прошло много времени, и я вышел на совершенно другой уровень, а он ни на капельку не стал лучше.

У него та же команда, тот же тренер – его придурочный отец. Он в плане навыков всё ещё на том же уровне, и мне не терпится сразиться с ним вновь», — приводит слова Пола Sport Skeeda.

Напомним, первый бой между ними состоялся в 2023 году и тогда победу раздельным решением судей одержал Пол.

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